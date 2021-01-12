تونس تفرض عزلاً عاماً لاحتواء فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قررت فرض عزل يشمل إغلاق المدارس لأربعة أيام اعتبارا من الخميس لوقف تفشي فيروس (كورونا).



وقالت وزارة الصحة التونسية، أمس الاثنين، إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) بلغ مستوى قياسيا وصل إلى 3074 إصابة وسط مخاوف كبيرة مع بلوغ أقسام الرعاية الفائقة في أغلب المستشفيات العامة طاقتها القصوى وغياب جدول زمني قريب لبدء التطعيم، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).