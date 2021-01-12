المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمكتب تمثيل الأرجنتين

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رام الله - دنيا الوطن

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمكتب تمثيل جمهورية الارجنتين المعتمد لدى دولة فلسطين مارتين ايرنستو لافورغي ‬.



وثمّن المالكي العلاقات الثنائية المتينة التي تربط الارجنتين بفلسطين، مؤكداً ضرورة العمل سويا على تعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات‪.‬ بدوره، أكد لافورغي موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مذكرا أن بلاده اعترفت بدولة فلسطين منذ عشر سنوات.



وشدد على ضرورة استكمال العمل المشترك في تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون في قطاعات الصحة والتجارة والتعليم والثقافة والتنمية.



وفي نهاية اللقاء، تمنى المالكي النجاح لافورغي في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين‪.‬