عاجل

  • تونس تعلن حجراً صحياً شاملا لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم الخميس لمواجهة تفشي وباء (كورونا)

  • تونس تقر حظراً شاملا لمدة أربعة أيام اعتباراً من الخميس للحد من (كورونا)

شؤون فلسطينية

"الخارجية" تعلن توفير رحلة جديدة شيكاغو

"الخارجية" تعلن توفير رحلة جديدة شيكاغو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن توفير رحلة جديدة الى شيكاغو.

ودعت الخارجية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الذين سجلوا سابقا وأبلغوا بحصولهم على الموافقات اللازمة، المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلة "الملكية" كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي.

ونوهت للمواطنين الراغبين بالسفر بضرورة حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بخلوهم من فيروس كورونا، على ان تتضمن الشهادة أو الكتاب تحديد ساعة أخذ عينة الفحص، وذلك لمدة لا تتجاوز 48 ساعة.

كما نوهت لجميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص (كوورنا) والوقت المحدد للتواجد في المعابر /الاستراحة/ حسب الجدول.

ودعت من يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص (كورونا) www.mofa.pna.ps/reservation، واستكمال الطلب بشكل كامل.

أخبار ذات صلة

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمكتب تمثيل الأرجنتين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمكتب تمثيل الأرجنتين

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح عدداً من المنشآت الصحية والتأهيلية في القطاع

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح عدداً من المنشآت الصحية والتأهيلية في القطاع

تفاصيل لقاء هنية والنخالة في الدوحة بشأن الانتخابات واستعادة الوحدة

تفاصيل لقاء هنية والنخالة في الدوحة بشأن الانتخابات واستعادة الوحدة

إعلام إسرائيلي: اعتقال شاب على حاجز قلنديا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

إعلام إسرائيلي: اعتقال شاب على حاجز قلنديا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 194 منشأة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 194 منشأة

مجدلاني: تسهيل عملية الانتخابات أمر هام لعملية السلام والاستقرار بالمنطقة

مجدلاني: تسهيل عملية الانتخابات أمر هام لعملية السلام والاستقرار بالمنطقة

الأغوار الشمالية: إصابة ستة عمال بحادث تصادم مع مركبة عسكرية إسرائيلية

الأغوار الشمالية: إصابة ستة عمال بحادث تصادم مع مركبة عسكرية إسرائيلية

كحيل: تم إعلام الرئيس عباس بمواعيد مقترحة لتضمينها في مرسوم الدعوة للانتخابات

كحيل: تم إعلام الرئيس عباس بمواعيد مقترحة لتضمينها في مرسوم الدعوة للانتخابات

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمكتب تمثيل الأرجنتين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمكتب تمثيل الأرجنتين

&#34;الخارجية&#34; تعلن توفير رحلة جديدة شيكاغو

"الخارجية" تعلن توفير رحلة جديدة شيكاغو

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح عدداً من المنشآت الصحية والتأهيلية في القطاع

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح عدداً من المنشآت الصحية والتأهيلية في القطاع

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 194 منشأة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 194 منشأة

مجدلاني: تسهيل عملية الانتخابات أمر هام لعملية السلام والاستقرار بالمنطقة

مجدلاني: تسهيل عملية الانتخابات أمر هام لعملية السلام والاستقرار بالمنطقة

الأغوار الشمالية: إصابة ستة عمال بحادث تصادم مع مركبة عسكرية إسرائيلية

الأغوار الشمالية: إصابة ستة عمال بحادث تصادم مع مركبة عسكرية إسرائيلية

رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات مجلس خدمات شمال الخليل

رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات مجلس خدمات شمال الخليل

الخليل: مستوطنون يقتلعون عشرات الأشجار ويعتدون على المواطنين في بيت أمر

الخليل: مستوطنون يقتلعون عشرات الأشجار ويعتدون على المواطنين في بيت أمر

منوعات

يسرا تعلن شفاءها من فيروس (كورونا)

يسرا تعلن شفاءها من فيروس (كورونا)

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور &#34;هتقتل ياسمين ولا إيه&#34;

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور "هتقتل ياسمين ولا إيه"

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

شاهد: علي حميدة يبكي على الهواء &#34;مش قادر أتحمل مصاريف علاجي&#34;

شاهد: علي حميدة يبكي على الهواء "مش قادر أتحمل مصاريف علاجي"

لأول مرة.. أبطال مسلسل &#34;لن أعيش في جلباب أبي&#34; يكشفون عن أجورهم

لأول مرة.. أبطال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" يكشفون عن أجورهم

شاهد: مها أحمد تثير التساؤلات بآخر إطلالة لها

شاهد: مها أحمد تثير التساؤلات بآخر إطلالة لها

بعد قرار إيقافهم عن الأعمال.. باسم سمرة ورحاب الجمل يعلنان الصلح

بعد قرار إيقافهم عن الأعمال.. باسم سمرة ورحاب الجمل يعلنان الصلح

الأمير هاري وميغان يعتزلان السوشيال ميديا رغم الـ10 ملايين متابع

الأمير هاري وميغان يعتزلان السوشيال ميديا رغم الـ10 ملايين متابع

شاهد: تامر حسني يلبي طلب غريب لإحدى معجباته

شاهد: تامر حسني يلبي طلب غريب لإحدى معجباته

شاهد: بعد 5 سنوات من الحرمان.. سوزان نجم الدين تلتقي بأولادها

شاهد: بعد 5 سنوات من الحرمان.. سوزان نجم الدين تلتقي بأولادها

عربي

السعودية: إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة تهديد للسلام وتقويض لجهود حل الدولتين

السعودية: إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة تهديد للسلام وتقويض لجهود حل الدولتين

الكويت: الحكومة تقدم استقالتها قبل أقل من شهر على تشكيلها

الكويت: الحكومة تقدم استقالتها قبل أقل من شهر على تشكيلها

الأردن.. الإعدام لمنفذ هجوم جرش

الأردن.. الإعدام لمنفذ هجوم جرش

قناة لبنانية: سعد الحريري وسيط بين تركيا والسعودية بتكليف عربي

قناة لبنانية: سعد الحريري وسيط بين تركيا والسعودية بتكليف عربي