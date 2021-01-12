"الخارجية" تعلن توفير رحلة جديدة شيكاغو





ودعت الخارجية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الذين سجلوا سابقا وأبلغوا بحصولهم على الموافقات اللازمة، المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلة "الملكية" كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي.



ونوهت للمواطنين الراغبين بالسفر بضرورة حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بخلوهم من فيروس كورونا، على ان تتضمن الشهادة أو الكتاب تحديد ساعة أخذ عينة الفحص، وذلك لمدة لا تتجاوز 48 ساعة.



كما نوهت لجميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص (كوورنا) والوقت المحدد للتواجد في المعابر /الاستراحة/ حسب الجدول.



ودعت من يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص (كورونا) www.mofa.pna.ps/reservation، واستكمال الطلب بشكل كامل.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن توفير رحلة جديدة الى شيكاغو.