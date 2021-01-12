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إعلام أمريكي: جماعات يمينية متطرفة تدعو لاستهداف مسؤولين حكوميين يوم تنصيب بايدن

إعلام أمريكي: جماعات يمينية متطرفة تدعو لاستهداف مسؤولين حكوميين يوم تنصيب بايدن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شبكة (إن بي سي)، الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن جماعات يمينية متطرفة، تدعو لاستهداف مسؤولين حكوميين يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضافت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بأن "الجماعات اليمينية المتطرفة تستخدم رسائل مشفرة وغرف محادثة سرية للتنسيق فيما بينها".

وتابعت شبكة (إن بي سي): بأن بعض هؤلاء يشارك معلومات لصناعة قنابل وأسلحة بشكل يدوي.

ومن المقرر أن يقام حفل تنصيب الرئيس بايدن، في البيت الأبيض، بـ 20 من الشهر الجاري.



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