رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح عدداً من المنشآت الصحية والتأهيلية في القطاع





كما افتتح قسم الأشعة المقطعية في مستشفى القدس بغزة و المساحة الآمنة لأطفال ذوي الإعاقة الذهنية برفح لخدمة المواطنين والمجتمع.



وحضر الافتتاح ييت أولتشاي رئيس وفد جمعية الهلال الأحمر التركي بفلسطين ومحافظ غزة إبراهيم أبو النجا ومحافظ خانيونس، الدكتور احمد الشيبي، ومحافظ رفح، أحمد نصر ومحافظ الشمال، صلاح أبو وردة، ومدراء الفروع والدوائر بفروع الجمعية بالقطاع.



ورحب د. الخطيب خلال الافتتاح بالشريك في العمل الإنساني الهلال الأحمر التركي وكافة محافظي محافظات قطاع غزة وتحدث أن عام 1968 كان انطلاقة مسيرة العطاء الإنساني لجمعيةالهلال ضمن إطار برنامج المشروع الوطني الفلسطيني وتزامنا مع انطلاقة الثورة الفلسطينية، مؤكدا ن ذكرى تأسيس الجمعية ترسخ وتعزز وحدة هذه الجمعية ضمن إطار الشرعية الفلسطينية وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لكل الشعب الفلسطيني



ووجه الشكر لشركاء الجمعية من الصليب الأحمر الهولندي والكندي والألماني من أجل دعمهم المستمر للجمعية والشعب الفلسطيني.



وخلال كلمة لمحافظ غزة الأخ إبراهيم أبو النجا قال: إن الجمعية كانت درعا شامخا في الدفاع عن الإنسانية مؤكدا أنه يجب أن نتحد جميعا في مواجهة كافة الصعاب والتحديات، وقدم الشكر لكافة العاملين والداعمين في المجال الإنساني .



كما و زار الخطيب فرع الجمعية بخانيونس ومستشفى الأمل للاطلاع على سير العمل في الأقسام خاصة خلال مواجهة جائحة (كورونا).























رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، افتتح د. يونس الخطيب رئيس الجمعية بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي، وبدعم من مؤسسة (آفاد) رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية مبنى المخازن المركزية للجمعية بالمحافظات الجنوبية.