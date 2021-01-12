الأردن يسجل ارتفاعاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 33 حالة وفاة، و1176 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



ووفق الإيجاز اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فإن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 4076 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 309,846 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 13,666 حالة.





رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).