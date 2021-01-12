إعلام إسرائيلي: اعتقال شاب على حاجز قلنديا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

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رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش اعتقل شابًا، على حاجز قلنديا شمال القدس، بعدما حاول تنفيذ عملية طعن.ووفق قناة (كان)، فإن فلسطينياً حاول طعن حارس أمن عند حاجز قلنديا، بـ "مفك براغي" وتم اعتقاله، فيما لم تقع إصابات.وأصيب المنفذ بجروح طفيفة بكدمات نتيجة ارتطامه بالأرض.