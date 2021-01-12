الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 194 منشأة

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رام الله - دنيا الوطن

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د.سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة زارت وتابعت 194 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية.



ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فقد لمست اللجان، التزام 177 منها بشروط السلامة العامة.



كما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 17 منشأة.