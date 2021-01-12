السعودية: إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة تهديد للسلام وتقويض لجهود حل الدولتين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة، في الضفة الغربية.



وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدًا للسلام وتقويضًا لجهود حل الدولتين.