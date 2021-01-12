مجدلاني: تسهيل عملية الانتخابات أمر هام لعملية السلام والاستقرار بالمنطقة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، ايطاليا ودول الاتحاد الأوروبي لدعم العملية الديمقراطية في فلسطين خاصة في القدس، حيث إن تسهيل عملية الانتخابات أمر هام لعملية السلام والاستقرار بالمنطقة، والمساعدة في إزالة العقبات التي قد يضعها الاحتلال الإسرائيلي.



وقال مجدلاني خلال لقائه القنصل الإيطالي العام جوزيبي فيديل، في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء: إن الخيار الديمقراطي بإجراء الانتخابات مطلب شعبي، ليختار أبناء شعبنا من يمثلهم عبر صناديق الاقتراع، وهو أيضا لتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني.



وثمن دعم ايطاليا لمؤسسات دولة فلسطين ومساهمتها المالية في دعم العديد من القطاعات والبرامج.



من جانبه، شدد فيديل على ضرورة مواصلة التحرك لضمان حل عادل للقضية الفلسطينية، وتعزيز التعاون بين ايطاليا وفلسطين.



وأكد التزام ايطاليا بدعم وتسهيل العملية الديمقراطية في فلسطين وفي تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وتحديدا في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل تذليل أية عقبات أمام الانتخابات.



وأعرب عن ترحيب ايطاليا بإجراء الانتخابات ودعمه للعملية الديمقراطية في دولة فلسطين لتجديد الشرعية للنظام السياسي.