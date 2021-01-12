الأغوار الشمالية: إصابة ستة عمال بحادث تصادم مع مركبة عسكرية إسرائيلية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ستة عمال، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين مركبتهم ومركبة عسكرية إسرائيلية في منطقة المالح، بالأغوار الشمالية.



وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأنه جرى نقل ثلاثة عمال إلى إحدى المستشفيات داخل أراضي عام 48 أحدهم حالته خطرة، وثلاثة عمال تم نقلهم إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).