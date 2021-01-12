رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات مجلس خدمات شمال الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، في مكتبه اليوم رئيس وممثلي مجلس خدمات شمال الخليل في اجتماع ناقش التحديات التي تواجه المنطقة وأولويات المشاريع التطويرية لتحسين وضع المياه والصرف الصحي في عدد من التجمعات.



حيث طرح اللقاء جملة من الاحتياجات التي ناقشها المجلس والتي تتعلق بتزويد المياه و خدمات الصرف الصحي وتضمنت عمليات توزيع مياه الشرب في المنطقة و دعم توفير نقاط التزويد وتوريد تركيب عدادات مياه جد يدة للمنطقة.



وعلى صعيد الصرف الصحي، فقد تركز البحث حول الخطة الريادية التي تعمل سلطة المياه على اعداداها ولا سيما للصرف الصحي في محافظة الخليل، وأولويات مشاريع الصرف الصحي وادارة محطات معالجة الصرف الصحي الحالية و الخطط المستقبليه لتوسعتها ومتابعة كافة الجوانب الفنية والادارية فيها، وبحث إمكانية انشاء محطات معالجة متنقلة بسعة 500 متر مكعب لمعالجة مياه الصرف الصحي للمناطق غير المخدومة.



وأكد المهندس غنيم خلال اللقاء على الدعم المستمر من قبل طواقم سلطة المياه لمجلس خدمات و بلديات الأعضاء لتقديم خدمة كفأة في المنطقة و المساعدة في توفير أولويات الاحتياجات بما يعزز الوضع المائي في المنطقة ويساهم في الحد من الآثار البيئية والصحية للمياه العادمة، مشدداً في السياق ذاته على ضرورة تعاون كافة الأطراف في تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لتطوير قطاع المياه بما يخدم المواطن الفلسطيني.



ومن الجدير ذكره أن سلطة المياه تسعى الى تطوير وتحسين البنية التحتية وتقليل المشكلة التي تعاني منها العديد من التجمعات والمتعلقة بالفاقد والتعديات من ناحية اخرى، لاستغلال هذه الكميات بشكل أفضل من خلال إدراجها جملة من المشاريع المرتبطة بالمياه والصرف الصحي لمختلف التجمعات خلال الأعوام القادمة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، اضافة الى دعم معالجة المياه العادمة وتوفير كميات مياه اضافية.