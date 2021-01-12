الخليل: مستوطنون يقتلعون عشرات الأشجار ويعتدون على المواطنين في بيت أمر

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتلع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، العشرات من الأشجار المثمرة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتدوا على المواطنين.



وذكر الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض، أن مجموعة مسلحة من مستوطني مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أرض المواطنين في بلدة بيت أمر، هاجمت تحت حماية جنود الاحتلال، أراضي المواطنين في منطقة أبو رجب، واقتلعوا عشرات الأشجار المثمرة من اللوزيات والعنب، تعود ملكيتها للمواطن محمد أبو اسنينة، واعتدوا على أبو اسنينة وعائلته، وتم منعهم تحت تهديد السلاح من دخول الأرض.