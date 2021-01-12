اشتية يبحث مع ممثل ليتوانيا الجديد لدى فلسطين تعزيز التعاون

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، مع ممثل ليتوانيا الجديد لدى فلسطين "بيرتاس فينكيتيس"، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.وأطلع رئيس الوزراء الضيف على آخر المستجدات السياسية، وتطورات الأوضاع في فلسطين، واستعرض الجهود المبذولة من أجل عقد الانتخابات وإعادة الوهج الديمقراطي في فلسطين، وتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.كما أطلع اشتية ممثل ليتوانيا على جهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة انتشار فيروس (كورونا) وجلب اللقاحات، والخطط للنهوض والتعافي من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلّفتها الجائحة.