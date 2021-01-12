"مثيرة للسخرية للغاية".. ترمب يعلق على تحركات محاكمته وعزله





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الثلاثاء: إن محاولات عزله "مثيرة للسخرية للغاية".وأضاف في كلمة له، نقلتها وكالة أنباء عربية، أن محاولات عزله "أكبر تصيد في تاريخ السياسة وتسببت في غضب كبير".وتابع ترمب قائلا: إن التحركات في مجلس النواب الأمريكي من أجل عزله ستسبب غضبا عارماً"، مشيراً إلى أنه "لا يريد العنف".يتبع..