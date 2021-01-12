"مثيرة للسخرية للغاية".. ترمب يعلق على تحركات محاكمته وعزله
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الثلاثاء: إن محاولات عزله "مثيرة للسخرية للغاية".
وأضاف في كلمة له، نقلتها وكالة أنباء عربية، أن محاولات عزله "أكبر تصيد في تاريخ السياسة وتسببت في غضب كبير".
وتابع ترمب قائلا: إن التحركات في مجلس النواب الأمريكي من أجل عزله ستسبب غضبا عارماً"، مشيراً إلى أنه "لا يريد العنف".
يتبع..
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الثلاثاء: إن محاولات عزله "مثيرة للسخرية للغاية".
وأضاف في كلمة له، نقلتها وكالة أنباء عربية، أن محاولات عزله "أكبر تصيد في تاريخ السياسة وتسببت في غضب كبير".
وتابع ترمب قائلا: إن التحركات في مجلس النواب الأمريكي من أجل عزله ستسبب غضبا عارماً"، مشيراً إلى أنه "لا يريد العنف".
يتبع..
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