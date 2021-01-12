شاهد: مُكافحة المُخدرات تضبط 24 ألف حبة مخدرة جنوب قطاع غزة







رام الله - دنيا الوطنضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، خلال مهمة تفتيشية لأحد منازل مروجي المخدرات بالمحافظة.وقال المقدم موسى ظهير، مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح: إن قوة مكافحة المخدرات بقسم البلد، وبالتعاون مع باقي الأقسام، تمكنت من ضبط 24 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا" خلال مهمة تفتيشية لمنزل المدعو (أ.م)، وهو أحد مروجي المخدرات.ولفت المقدم ظهير إلى أنه تم إحالة الموقوف والكمية المضبوطة إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول، وفق ما ذكر موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة.يُشار إلى أن إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة تواصل جهودها في كافة محافظات قطاع غزة في محاربة وملاحقة تجار ومروجي المخدرات؛ حفاظاً على سلامة المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.