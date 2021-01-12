وزير الأشغال: إنجاز المرحلة الأولى لمشروع تجهيز مختبر الدمى البشرية بجامعة الأزهر





يأتي ذلك ضمن قطاع التعليم والصحة في المنحة، حيث يقوم الفريق الوطني بإدارة المنحة الكويتية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، والتي تشمل مجالات الصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية والمباني والدفيئات الزراعية والمنشآت الاقتصادية.



وفي هذا السياق، قال وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، إن هذا المشروع يأتي استكمالاً لمشروع تجهيز عيادات في كليتي طب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية في جامعة الأزهر والذي قمنا بإفتتاحه في شهر أيلول/سبتمبر/2019 والممول أيضاً من خلال المنحة الكويتية بقيمة إجمالية 280 ألف دولار أمريكي.



كما قدم زيارة شكره لطاقم الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية ولمنسق الفريق م.سعدي علي، على جهودهم المتتالية لمتابعة إنجاز هذا المشروع وغيرها من المشاريع التي يشرفون عليها.



وفي السياق ذاته، قدم رئيس جامعة الأزهر د. أحمد التيان شكره لطاقم الفريق الوطني و لدولة الكويت الشقيقة على دعمها المستمر للجامعة وأثنى على جهود الحكومة الفلسطينية والفريق الوطني في عالمساهمة في تنمية وتطوير المؤسسات التعليمية، مؤكداً على أن هذا الدعم يسهم بالارتقاء بمسيرة الجامعة، ويحقق أهدافها الرامية لتقديم أفضل خدمة تعليمية يستحقها أبناء شعبنا الفلسطيني.











رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان صحفي صادر عن دائرة الإعلام في وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، قام بالاستلام الابتدائي للمرحلة الأولى والخاصة بالأعمال الإنشائية لمشروع تجهيز مختبر الدمى البشرية في جامعة الأزهر في غزة بتوجيهات من وزير الأشغال العامةوالإسكان د. محمد زيارة، بعد إنجازه بقيمة 83 ألف دولار أمريكي، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.