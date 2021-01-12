الكويت: الحكومة تقدم استقالتها قبل أقل من شهر على تشكيلها

مجلس الوزراء الكويتي

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رام الله - دنيا الوطن

قدم مجلس الوزراء بالكويت، اليوم الثلاثاء، استقالاته إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح، قبل أقل من شهر على تشكيل الحكومة.



ووفق وكالة الأنباء الرسمية الكويتية، (كونا)، جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء خالد الصباح، لوزير الدفاع حمد جابر العلي.



وأوضحت أن "وزير الدفاع الكويتي رفع استقالة أعضاء الحكومة لرئيس الوزراء، بدافع ما آلت إليه تطورات الأوضاع في العلاقة بين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



والأسبوع الماضي، قدم أعضاء من مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) استجواباً ضد رئيس مجلس الوزراء، لارتكاب ما وصفوه بـ"مخالفات دستورية، ومماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان".



ومن المنتظر أن يقدم رئيس الوزراء استقالة حكومته إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.



وفي 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد.