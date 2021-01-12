بيت لحم: الشرطة تقبض على مطلوبين وتضبط مركبات غير قانونية وتحرر مخالفات



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال النشاط الشرطي والأمني المستمر في جميع أنحاء محافظة بهدف نشر الأمن وتطبيق القانون والقضاء على المظاهر السلبية التي تهدد المجتمع فقد قامت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية بالقبض على 33 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 66 مذكرة قضائية كما تم ضبط 13 مركبة غير قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقيها اصولاً، فيما تم تحرير 457 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين.



إضافة إلى قيام الشرطه ولجنة البروتوكول الصحي بعمل جولات تفقدية للمحلات التجارية والمنشأت الصناعية والتجارية للتأكد من التزامهم بالبروتوكول الصحي المعتمد.



وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية، القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية وضبطت مركبات غير قانونية خلال الساعات الماضية في بيت لحم.