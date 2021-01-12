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شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات الطوارئ بالخليل

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات الطوارئ بالخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة اليوم الثلاثاء، على مطلوبين للعدالة، وحررت مخالفات لعدم الالتزام، بإجراءات الطوارئ في الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وأثناء عمل الشرطة في تنفيذ المذكرات القضائية ومتابعة مدى الالتزام بإجراءات الطوارئ المعلن عنها، فقد قامت الشرطة بإلقاء القبض على 38 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 171 مذكرة قضائية، بالإضافة لتحرير 120 مخالفة لمواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات لعدم التزامهم بإجراءات الطوارئ. 

وأكدت الشرطة، تنفيذ المذكرات القضائية بحق المطلوبين حسب الأصول.

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