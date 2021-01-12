جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم الثلاثاء، على مطلوبين للعدالة، وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في المحافظة قامت الشرطة بإلقاء القبض على عشرة مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 88 مذكرة قضائية، كما ضبطت الشرطة ثلاث مركبات غير قانونية في جنين.



وأضافت: أنه تم التحفظ على المطلوبين تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصولاً.