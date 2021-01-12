إسرائيل: اتساع رقعة حملة التطعيم لسن الـ 50 وما فوق ومستخدمي جهاز التعليم



وتفيد هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه يتعين على الراغبين في ذلك تحديد موعد مسبقاً، فيما يستشف من معطيات وزارة الصحة أن نحو 34% من المصابين الجدد بفيروس (كورونا) الذين رصدوا أمس هم من اليهود المتشددين دينياً.





كما تم الشروع اليوم بتطعيم المعلمين والمستخدمين في جهاز التعليم.





وقال مدير لواء المركز في صندوق المرضى: إن هناك جرعات كافية من اللقاح لتوفير التطعيم للمشمولين في المعايير التي تحددها وزارة الصحة، مشيراً إلى أان هناك إقبالاً كبيراً في صفوف هؤلاء المستخدمين على تلقي التطعيم.

رام الله - دنيا الوطنتتسع حملة التطعيم القُطرية في إسرائيل ضد فيروس (كورونا) المستجد، حيث ستبدأ صناديق المرضى غداً بتطعيم مؤمنيها الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.