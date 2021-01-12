إسرائيل: اتساع رقعة حملة التطعيم لسن الـ 50 وما فوق ومستخدمي جهاز التعليم
رام الله - دنيا الوطن
تتسع حملة التطعيم القُطرية في إسرائيل ضد فيروس (كورونا) المستجد، حيث ستبدأ صناديق المرضى غداً بتطعيم مؤمنيها الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.
وتفيد هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه يتعين على الراغبين في ذلك تحديد موعد مسبقاً، فيما يستشف من معطيات وزارة الصحة أن نحو 34% من المصابين الجدد بفيروس (كورونا) الذين رصدوا أمس هم من اليهود المتشددين دينياً.
تتسع حملة التطعيم القُطرية في إسرائيل ضد فيروس (كورونا) المستجد، حيث ستبدأ صناديق المرضى غداً بتطعيم مؤمنيها الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.
وتفيد هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه يتعين على الراغبين في ذلك تحديد موعد مسبقاً، فيما يستشف من معطيات وزارة الصحة أن نحو 34% من المصابين الجدد بفيروس (كورونا) الذين رصدوا أمس هم من اليهود المتشددين دينياً.
كما تم الشروع اليوم بتطعيم المعلمين والمستخدمين في جهاز التعليم.
وقال مدير لواء المركز في صندوق المرضى: إن هناك جرعات كافية من اللقاح لتوفير التطعيم للمشمولين في المعايير التي تحددها وزارة الصحة، مشيراً إلى أان هناك إقبالاً كبيراً في صفوف هؤلاء المستخدمين على تلقي التطعيم.
التعليقات