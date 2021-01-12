مصر: الإعلان عن موعد وصول أولى رحلات الطيران القطري إلى البلاد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الطيران المصرية، اليوم الثلاثاء، موعد وصول أولى رحلات الطيران القطري إلى البلاد.



وقالت وفق ما نقلت قناة (العربية): إن أولى رحلات الطيران القطري، تصل مطار برج العرب في الاسكندرية بعد غدٍ الخميس.



وكانت وزارة الطيران المدنى، قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى، فى الدقيقة الأولى من اليوم الثلاثاء 12 كانون الثاني/يناير، كما نقل موقع (اليوم السابع).



وقالت مصادر بالمطار: إنه سيتم فتح الأجواء المصرية للطائرات القطرية بالطيران المدنى فى الدقيقة الأولى من اليوم الثلاثاء 12 كانون الثاني/يناير، وذلك بعد إصدار القرار الذى من شأنه بفتح الأجواء المصرية أمام الطيران التابع لدولة قطر، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذى استمر قرابة ثلاثة أعوام ونصف العام.



وبمقتضي القرار، يمكن للطائرات القطرية عبور الأجواء المصرية أو الهبوط بمطاراتها.



كما قالت المصادر، إنه سيتم دراسة إعادة وضع جداول رحلات الطيران الخاصة بالشركة الوطنية للطيران والخطوط القطرية خلال الأيام المقبلة بعد طرحها لعملاء الشركتين.



كانت وزارة الطيران المدنى قد أصدر قرار غلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية العابرة للأجواء أو مجدولة بجداول الرحلات بين البلدين الثلاثاء 6 حزيران/يونيو عام 2017