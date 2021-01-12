"التعليم" بغزة تكشف آخر استعداداتها لاستئناف دراسة الطلبة من (الأول حتى السادس)

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رام الله - دنيا الوطن

استكملت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، الاستعدادات والتجهيزات لاستئناف تدريس طلبة الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي يوم غد الأربعاء، وذلك تنفيذاً لقرار خلية الأزمة الحكومية.



وقال مدير عام العلاقات الدولية والعامة بوزارة التعليم، معتصم الميناوي: إنه سيجري استئناف الدراسة وفق الالتزام الكامل والمشدد بالبروتوكول الصحي، وخطة العودة الآمنة الهادفة لتوفير البيئة المدرسية الصحية الآمنة والتي من شأنها أن تحمي طلبتنا من مخاطر فيروس (كورونا).



ولفت إلى أن التجهيزات التي نفذتها الوزارة لاستئناف الدراسة شملت تنظيف وتطهير كامل للأبنية المدرسية والغرف الصفية والساحات والممرات إضافة إلى تجهيز المواد التعليمية الأكاديمية المراد تدريسها في الفترة الزمنية المتبقية من الفصل الدراسي الحالي.



وأوضح أنه تم تقسيم الطلبة في كل مدرسة إلى مجموعتين بحيث يكون دوام كل مجموعة من الطلبة يومين في الأسبوع.



وأبرق الميناوي تحيات وزارة التعليم للطلبة والعاملين في القطاع التعليمي وأولياء الأمور وأبناء شعبنا والوزارات والمؤسسات وجميع من يتعاون و يساهم في سبيل إنجاح المسيرة التعليمية.