شؤون فلسطينية

مجدلاني: تسهيل عملية الانتخابات أمر مهم لعملية السلام والاستقرار بالمنطقة

مجدلاني: تسهيل عملية الانتخابات أمر مهم لعملية السلام والاستقرار بالمنطقة
رام الله - دنيا الوطن
دعا الدكتور احمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ايطاليا ودول الاتحاد الأوروبي لدعم العملية الديمقراطية في فلسطين خاصة في القدس، حيث أن تسهيل عملية الانتخابات أمر هام لعملية السلام والاستقرار بالمنطقة، والمساعدة في إزالة العقبات التي قد يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام إجراء الانتخابات، أو في المناطق المسماه "جيم" .

وقال مجدلاني خلال لقائه القنصل الإيطالي العام جوزيبي فيديل، في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء إن الخيار الديمقراطي بإجراء الانتخابات ، مطلب شعبي، ليختار أبناء شعبنا من يمثلهم عبر صناديق الاقتراع، وهو أيضا لتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني.

وأكد حرص الرئيس محمود عباس على اصدار المراسيم لتحديد موعدها، حيث أن الانتخابات تشكل مدخلا لانهاء الانقسام ولوضع خارطة طريق نحو الشراكة السياسية باطار منظمة التحرير الفلسطينية .

وثمن دعم ايطاليا لمؤسسات دولة فلسطين ومساهمتها المالية في دعم العديد من القطاعات والبرامج ، واستمرار للتعاون القائم بين دولة فلسطين وايطاليا.

ومن جانبه، شدد فيديل على ضرورة مواصلة التحركات، لضمان حل عادل للقضية الفلسطينية، وتعزيز التعاون بين ايطاليا وفلسطين.

وأكد التزام ايطاليا بدعم وتسهيل العملية الديمقراطية في فلسطين وكذلك في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وتحديدا في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة، مشيرا إلى أن بلاده سوف تعمل مع دول الاتحاد الاوروبي من أجل تذليل أية عقبات أمام الانتخابات .

وأعرب عن ترحيب ايطاليا بإجراء الانتخابات ودعمه للعملية الديمقراطية في دولة فلسطين، لتجديد الشرعية.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك.


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