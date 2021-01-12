عربي

الأردن.. الإعدام لمنفذ هجوم جرش

الأردن.. الإعدام لمنفذ هجوم جرش
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق منفذ الهجوم على السياح في جرش عام 2019.

وأقرّت المحكمة أيضاً، حكماً بالأشغال المؤبدة على المتهم الثاني في قضية الاعتداء على السياح في ذات الموقع، كما حكمت بالأشغال المؤقتة 7 سنوات على المتهم الثالث في نفس القضية، حسبما ذكرت وكالة (بترا) الأردنية للأنباء.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، قد وجهت في مطلع هذا العام، تهم القيام بهجوم والترويج لجماعات متطرفة ومحاولات الالتحاق بها، للمتهمين الذين كانوا يحاكمون بقضية طعن سياح في جرش.

وذكرت وقائع المحاكمة، أن المتهمين الأول والثاني تربطهما علاقة صداقة منذ فترة طويلة، ويحمل المتهم الأول فكراً تكفيرياً استقاه من مصادر متشددة، الأمر الذي أوصله لاعتناق فكر تنظيم الدولة.

وبينت الوقائع، أن المتهم الأول، قرر تنفيذ عملية على الأرض الأردنية "نصرة لتنظيم الدولة، وثأراً لمقتل أبو بكر البغدادي"، فيما حدد المتهم الثاني، مكان التفجير إحدى الكنائس الواقعة في منطقة دبين.

إلا أن المتهم الأول، قرر تنفيذ العملية ضد السياح الأجانب الذين يقصدون الأماكن السياحية، ونفذ عمليته في السادس من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019. 

ويعود آخر هجوم على سياح أجانب في الأردن، قبل اعتداء جرش إلى 19 كانو الأول/ ديسمبر من عام 2016 في الكرك جنوبي البلاد.

وأوقع الهجوم، الذي تبناه تنظيم الدولة وقتها، 10 قتلى، من بينهم 7 رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحاً، توزعوا بين 15 عنصر أمن و17 مدنياً وأجنبيين.

وتجذب محافظة جرش، التي تضم آثاراً رومانية تعود إلى حقبة ما قبل الميلاد، وتتكون من مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، مئات الآلاف من السياح سنوياً.

أخبار ذات صلة

قناة لبنانية: سعد الحريري وسيط بين تركيا والسعودية بتكليف عربي

قناة لبنانية: سعد الحريري وسيط بين تركيا والسعودية بتكليف عربي

مصر تُسجل 961 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تُسجل 961 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب يُسجل تراجعاً كبيراً بإصابات ووفيات (كورونا)

المغرب يُسجل تراجعاً كبيراً بإصابات ووفيات (كورونا)

استئناف رحلات الطيران بين مصر وقطر

استئناف رحلات الطيران بين مصر وقطر

قطر: مستعدون للوساطة من أجل تسوية التوتر بين السعودية وتركيا

قطر: مستعدون للوساطة من أجل تسوية التوتر بين السعودية وتركيا

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير حال المنطقة بأسرها للأفضل

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير حال المنطقة بأسرها للأفضل

الأردن: 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشٍ كبير لفيروس (كورونا) بالبلاد

لبنان: إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشٍ كبير لفيروس (كورونا) بالبلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

هيئة الاستثمار تستأنف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة

هيئة الاستثمار تستأنف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة

مصر تدين مصادقة الاحتلال على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة

مصر تدين مصادقة الاحتلال على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة

مقاومة الجدار والاستيطان تدعو للمسارعة بتشكيل لجان المقاومة الشعبية وتفعيلها

مقاومة الجدار والاستيطان تدعو للمسارعة بتشكيل لجان المقاومة الشعبية وتفعيلها

معهد أريج: الاحتلال يخطط لرفع عدد المستوطنين لمليون بحلول العام 2030

معهد أريج: الاحتلال يخطط لرفع عدد المستوطنين لمليون بحلول العام 2030

الجعبري: حركة فتح تواصل جهودها لإسكان المواطنين بمنازلهم الفارغة منذ 1994

الجعبري: حركة فتح تواصل جهودها لإسكان المواطنين بمنازلهم الفارغة منذ 1994

انسطاس: نعمل مع الأردن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالمواقع الأثرية

انسطاس: نعمل مع الأردن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالمواقع الأثرية

نادي الأسير: إدارة سجن (ريمون) تُماطل بأخذ عينات من الأسرى بقسم (4)

نادي الأسير: إدارة سجن (ريمون) تُماطل بأخذ عينات من الأسرى بقسم (4)

العمري: الاستدامة وتحقيق الأمن الكهربائي ومحاربة السرقات والترشيد أهم مفاصل العام الجديد

العمري: الاستدامة وتحقيق الأمن الكهربائي ومحاربة السرقات والترشيد أهم مفاصل العام الجديد

منوعات

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور &#34;هتقتل ياسمين ولا إيه&#34;

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور "هتقتل ياسمين ولا إيه"

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

شاهد: علي حميدة يبكي على الهواء &#34;مش قادر أتحمل مصاريف علاجي&#34;

شاهد: علي حميدة يبكي على الهواء "مش قادر أتحمل مصاريف علاجي"

لأول مرة.. أبطال مسلسل &#34;لن أعيش في جلباب أبي&#34; يكشفون عن أجورهم

لأول مرة.. أبطال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" يكشفون عن أجورهم

شاهد: مها أحمد تثير التساؤلات بآخر إطلالة لها

شاهد: مها أحمد تثير التساؤلات بآخر إطلالة لها

بعد قرار إيقافهم عن الأعمال.. باسم سمرة ورحاب الجمل يعلنان الصلح

بعد قرار إيقافهم عن الأعمال.. باسم سمرة ورحاب الجمل يعلنان الصلح

الأمير هاري وميغان يعتزلان السوشيال ميديا رغم الـ10 ملايين متابع

الأمير هاري وميغان يعتزلان السوشيال ميديا رغم الـ10 ملايين متابع

شاهد: تامر حسني يلبي طلب غريب لإحدى معجباته

شاهد: تامر حسني يلبي طلب غريب لإحدى معجباته

شاهد: بعد 5 سنوات من الحرمان.. سوزان نجم الدين تلتقي بأولادها

شاهد: بعد 5 سنوات من الحرمان.. سوزان نجم الدين تلتقي بأولادها

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

عربي

الأردن.. الإعدام لمنفذ هجوم جرش

الأردن.. الإعدام لمنفذ هجوم جرش

قناة لبنانية: سعد الحريري وسيط بين تركيا والسعودية بتكليف عربي

قناة لبنانية: سعد الحريري وسيط بين تركيا والسعودية بتكليف عربي

مصر تُسجل 961 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تُسجل 961 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب يُسجل تراجعاً كبيراً بإصابات ووفيات (كورونا)

المغرب يُسجل تراجعاً كبيراً بإصابات ووفيات (كورونا)