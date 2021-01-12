شؤون فلسطينية

هيئة الاستثمار تستأنف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة

هيئة الاستثمار تستأنف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، عن استئناف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة، بنظام القرض الحسن، حيث سيبدأ استقبال الطلبات إلكترونياً يوم الأحد 17/01/2021 وينتهي يوم الأحد 31/01/2021، وأن الهيئة ستفتح باب استقبال طلبات التمويل عدة مرات خلال العام.

وأوضح أ. علام غباين، مدير عام الهيئة، أنه فيما يتعلق بأنواع المشاريع التي يتم تمويلها، فإن الهيئة تمول المشاريع الزراعية والصناعية والخدماتية، حيث يتم تمويل المشاريع بنظام القرض الحسن، وبدون أي رسوم إدارية، وأن الحد الأقصى لقيمة تمويل المشروع 10 آلاف دولار، وتصل قيمة الحد الأقصى لتمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الدجاج البياض والدفيئات الزراعية إلى 15 ألف دولار و20 ألف دولار للمشاريع الريادية، وأن فترة السداد هي 36 شهراً، وتمتد في بعض المشاريع إلى 50 شهراً.

وأكد غباين على أن الهيئة، قد وسعت الضمانات المالية للعمل على زيادة أعداد المستفيدين من برنامج التمويل، حيث يتم قبول كفلاء من الحكومة في غزة، إضافة للكفلاء من وكالة الغوث، ومن القطاع الخاص، ومن موظفي السلطة الفلسطينية.

ويذكر أن البرنامج الحكومي لتمويل المشاريع الصغيرة، قد انطلق في العام 2008، وقد استفاد من البرنامج أكثر من 1300 مستفيد منها أكثر من 1000 مشروع صغير.

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