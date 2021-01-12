جيش الاحتلال: إحباط تفجير عبوة بمحطة حافلات للمستوطنين بالضفة





وكشف فحص الكاميرات الأمنية، "وصول دراجة نارية في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم الثلاثاء، من نابلس، ووضعت العبوة بالمكان، ثم اتجهت جنوبًا"، على حد زعم القناة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي، أحبط عملية تفجير عبوة في محطة حافلات للمستوطنين قرب مستوطنة (شافي شمرون) غرب نابلس بالضفة الغربية.وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن قوة من الجيش، أخلت المستوطنين من منطقة الحادث، فيما قام خبراء المتفجرات بتفكيك العبوة وتحييدها.