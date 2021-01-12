مقاومة الجدار والاستيطان تدعو للمسارعة بتشكيل لجان المقاومة الشعبية وتفعيلها

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رام الله - دنيا الوطن

شدّد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، على ضرورة العمل بجدية، على توثيق انتهاكات عصابات المستوطنين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم، في كافة المواقع والقرى القريبة من جدار الضم والتوسع العنصري، ومن المستوطنات.



ودعا عسّاف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إلى المسارعة في تشكيل لجان المقاومة الشعبية، وتفعيلها في كل قرية بقيادة حركة فتح والفصائل والفعاليات الشعبية؛ لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة.