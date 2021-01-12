شؤون فلسطينية

معهد أريج: الاحتلال يخطط لرفع عدد المستوطنين لمليون بحلول العام 2030

معهد أريج: الاحتلال يخطط لرفع عدد المستوطنين لمليون بحلول العام 2030
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد (اريج)، سهيل خليلية: إن مصادقة سلطات الاحتلال على إقامة 800 بؤرة إستيطانية جديدة في الضفة، وفتح طرق التفافية، يهدف إلى رفع عدد المستوطنين إلى المليون بحلول العام 2030.

وأضاف خليلية في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن سلطات الاحتلال، أقرت العام الماضي، بناء 32 ألف وحدة استيطانية، بالإضافة إلى إقرار خطط لإقامة مدن صناعية.

وأوضح خليلية، أن أكثر ما يلفت الانتباه في البؤر الاستيطانية هي "بؤرة نوفي ناحيما" المقامة شرق تجمع (ارئيل) الاستيطاني، التي تهدف سلطات الاحتلال إلى ربطها مع مستوطنات الأغوار وتشكيل حاجز جغرافي، يقطع الضفة إلى قسمين شمالي وجنوبي.

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