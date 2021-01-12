الجعبري: حركة فتح تواصل جهودها لإسكان المواطنين بمنازلهم الفارغة منذ 1994

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول ملف البلدة القديمة في الخليل، مهند الجعبري: إن الهدف من إجراءات الاحتلال والمستوطنين في البلدة القديمة بمدينة الخليل، هو تفريغها من السكان، وتنفيذ مخطط السيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي الشريف.



وأشار الجعبري في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، إلى ما جرى في البلدة القديمة وشارع الشهداء أمس، من اعتداءات من قبل الاحتلال والمستوطنين على المواطنين وطاقم تلفزيون فلسطين، خلال نقله حقيقة الصورة على الأرض والصمود الأسطوري للمواطنين في المنطقة.



واكد الجعبري، أن حركة (فتح) تواصل جهودها من أجل إسكان المواطنين في منازلهم الفارغة منذ عام 1994 بسبب إجراءات الاحتلال، بهدف منع التوسع الاستيطاني في قلب الخليل.



وأشار الجعبري، إلى أن حركة (فتح) عملت خلال العام الماضي 2020 على إسكان 60% من المواطنين في منازلهم، وارتفعت هذه النسبة إلى 70% حيث قامت الحركة بتخييرهم بثلاث نقاط إما العودة أو تسليم المنزل للجنة الإعمار أو تأجيره ولا خيار رابع، وذلك بهدف ضمان عدم ذهاب هذه المنازل للمستوطنين.