انسطاس: نعمل مع الأردن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالمواقع الأثرية

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رام الله - دنيا الوطن

قال سفير دولة فلسطين لدى (يونسكو)، منير انسطاس: إن العمل يجري الآن مع الوفد الأردني؛ لاستصدار احتجاج رسمي موجه إلى المديرة العامة في (يونسكو) لمطالبتها بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواقع الأثرية المدرجة على لائحة مجلس التراث العالمي لدى المنظمة، استناداً إلى القرارات والاتفاقيات الدولية، التي تلزم إسرائيل وتعدّ مرجعاً لإدانتها.



وأشار أنسطاس في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن إسرائيل، تواصل رفضها منذ العام 2010 وحتى الآن، استقبال بعثة متابعة لفحص حالة الحفاظ على المواقع الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي، رغم تجديد الطلب كل عام.



وأضاف سفير دولة فلسطين لدى (يونسكو)، أن هناك عديد التقارير، التي يتم إصدارها من مؤسسات ومنظمات محلية، تعمل على رعاية هذه المواقع والتصدي للانتهاكات الاسرائيلية في الخليل والقدس وغيرها؛ لتكون مرجعية قانونية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المواقع الأثرية الفلسطينية.