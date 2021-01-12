سعد: ملف متكامل سيقدم للمحاكم الدولية حول اعتداءات الاحتلال على العمال الفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، أن هناك ملفاً متكاملاً، سيقدم إلى المحاكم الدولية، بشأن اعتداءات وانتهاكات الاحتلال على العمال الفلسطينيين، مشيراً إلى أن جميع هذه الانتهاكات، يتم توثيقها وإرسالها إلى منظمة العمل الدولية.



وطالب سعد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، منظمة العمل الدولية، بافتتاح مكتب تمثيل لها في فلسطين، للرقابة على أكثر من مئتين وعشرة الاف عامل فلسطيني، يعملون داخل الخط الأخضر، أسوة بدورها في الدول الأخرى؛ لمتابعة حقوق العمالة الأجنبية.