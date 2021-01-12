شؤون فلسطينية

كم بلغ عدد سكان قطاع غزة بنهاية عام 2020؟

كم بلغ عدد سكان قطاع غزة بنهاية عام 2020؟
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت الإحصائية السنوية الصادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية، بوزارة الداخلية- الشق المدني، أن عدد سكان قطاع غزة  بلغ مليونين و254 ألفاً و61 نسمة، حتى نهاية عام 2020 الماضي.

وحسب الإحصائية، فإن عدد الذكور بلغ مليوناً و143 ألفاً و437 نسمة بنسبة 50.7 %، فيما بلغ عدد الإناث مليوناً و110 آلاف و624 نسمة، بنسبة 49.3%، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وبيّنت الإحصائية، أن محافظة غزة تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان بمجموع 847 ألفاً و712 نسمة، تليها محافظة  خانيونس بمجموع 439 ألفاً و729 نسمة.

وتأتي محافظة شمال غزة في المرتبة الثالثة بمجموع 368 ألفاً و721 نسمة، تليها المحافظة الوسطى بمجموع 316 ألفاً و144 نسمة.

وتأتي محافظة رفح، بحسب الإحصائية، في المرتبة الأخيرة حيث يبلغ إجمالي تعداد سكانها 281 ألفاً و755 نسمة.

وبخصوص أعداد المواليد والوفيات، فقد شهدَ خلال العام المُنصرم ولادة 53 ألفاً و490 مولوداً جديداً في غزة، بمعدل 148 مولوداً في اليوم الواحد.

كما بلغ عدد الوفيات في قطاع غزة خلال العام الماضي 5143 حالة وفاة.

وأظهرت الاحتصائية، أن عدد الذكور من إجمالي المواليد بلغ 27 ألفاً و450 مولوداً بنسبة ‎%‎51، بينما بلغت نسبة المواليد الإناث 49% بواقع 26 ألفاً و40 مولودة.

وبيَّنت الإحصائية، أن عدد الذكور من إجمالي الوفيات بلغ 2845 بنسبة 55%، في حين بلغ عدد الوفيات الإناث 2298 بنسبة 45%.

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