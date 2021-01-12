شؤون فلسطينية

أبو سيف: مقاضاة الفنان بكري ومنع عرض فيلمه مصادرة للحقيقة

أبو سيف: مقاضاة الفنان بكري ومنع عرض فيلمه مصادرة للحقيقة
رام الله - دنيا الوطن
استنكر وزير الثقافة الفلسطيني، الدكتور عاطف أبو سيف، في بيان له، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الصادر مساء أمس، بمنع عرض فيلم (جنين جنين) للمخرج محمد بكري، وتغريمه بآلاف الشواكل.

وقال أبو سيف: إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ملاحقاتٍ وتضييقٍ على الفنان بكري، تأتي في سياق محاربة الرواية الفلسطينية، وحق شعبنا بالحرية والاستقلال، من خلال منع عرض أعماله، التي تكشف وجه الاحتلال وجرائمه ووحشية قمعه وطمس الرواية الفلسطينية، وبث روايته المزيفة، مؤكداً أن الفنان بكري، خاض نضالاً على مدار 18 عاماً بأروقة محاكم الاحتلال، رافضاً الاعتذار للجنود، الذين ظهروا في الفيلم.

وأضاف أبو سيف، أن هذا المنع هو مصادرة للحقيقة، ومحاولة حجب الوجه الحقيقي للاحتلال، وممارساته العنصرية والفاشية.

وأكد أبو سيف، أن الفنان بكري، الذي اختارته وزارة الثقافة شخصية العام الثقافية 2020، يُعدّ من أبرز وأهم رواد السينما والمسرح في فلسطين، وهو دائم الانشغال بقضايا شعبه، الذي يحارب ويقاوم من أجل نيل حريته وخلاصه من الاحتلال، مشدداً على أن الاحتلال، يخاف من عرض الحقائق، التي تفضح سياساته التعسفية، وعرض معاناة شعبنا الفلسطيني أمام العالم.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: إدارة سجن (ريمون) تُماطل بأخذ عينات من الأسرى بقسم (4)

نادي الأسير: إدارة سجن (ريمون) تُماطل بأخذ عينات من الأسرى بقسم (4)

العمري: الاستدامة وتحقيق الأمن الكهربائي ومحاربة السرقات والترشيد أهم مفاصل العام الجديد

العمري: الاستدامة وتحقيق الأمن الكهربائي ومحاربة السرقات والترشيد أهم مفاصل العام الجديد

الديمقراطية: بالمواجهة الوطنية الشاملة وليس بمناشدة المجتمع الدولي فقط نتصدى للاستيطان

الديمقراطية: بالمواجهة الوطنية الشاملة وليس بمناشدة المجتمع الدولي فقط نتصدى للاستيطان

مناشدة عاجلة من مواطنة الى أهل الخير والمسؤولين

مناشدة عاجلة من مواطنة الى أهل الخير والمسؤولين

منها التزامات منظمة التحرير.. لجنة الانتخابات تكشف عن تعديلات أجراها الرئيس على قانون الانتخابات

منها التزامات منظمة التحرير.. لجنة الانتخابات تكشف عن تعديلات أجراها الرئيس على قانون الانتخابات

قلقيلية: تجديد تعليق الدوام بدائرة أملاك الحكومة والمساحة ومديرية الطابو بسبب (كورونا)

قلقيلية: تجديد تعليق الدوام بدائرة أملاك الحكومة والمساحة ومديرية الطابو بسبب (كورونا)

طالع أسعار الذهب في فلسطين

طالع أسعار الذهب في فلسطين

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: إدارة سجن (ريمون) تُماطل بأخذ عينات من الأسرى بقسم (4)

نادي الأسير: إدارة سجن (ريمون) تُماطل بأخذ عينات من الأسرى بقسم (4)

العمري: الاستدامة وتحقيق الأمن الكهربائي ومحاربة السرقات والترشيد أهم مفاصل العام الجديد

العمري: الاستدامة وتحقيق الأمن الكهربائي ومحاربة السرقات والترشيد أهم مفاصل العام الجديد

الديمقراطية: بالمواجهة الوطنية الشاملة وليس بمناشدة المجتمع الدولي فقط نتصدى للاستيطان

الديمقراطية: بالمواجهة الوطنية الشاملة وليس بمناشدة المجتمع الدولي فقط نتصدى للاستيطان

مناشدة عاجلة من مواطنة الى أهل الخير والمسؤولين

مناشدة عاجلة من مواطنة الى أهل الخير والمسؤولين

قلقيلية: تجديد تعليق الدوام بدائرة أملاك الحكومة والمساحة ومديرية الطابو بسبب (كورونا)

قلقيلية: تجديد تعليق الدوام بدائرة أملاك الحكومة والمساحة ومديرية الطابو بسبب (كورونا)

طالع أسعار الذهب في فلسطين

طالع أسعار الذهب في فلسطين

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

وصول قافلة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

وصول قافلة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

منوعات

شاهد: علي حميدة يبكي على الهواء &#34;مش قادر أتحمل مصاريف علاجي&#34;

شاهد: علي حميدة يبكي على الهواء "مش قادر أتحمل مصاريف علاجي"

لأول مرة.. أبطال مسلسل &#34;لن أعيش في جلباب أبي&#34; يكشفون عن أجورهم

لأول مرة.. أبطال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" يكشفون عن أجورهم

شاهد: مها أحمد تثير التساؤلات بآخر إطلالة لها

شاهد: مها أحمد تثير التساؤلات بآخر إطلالة لها

بعد قرار إيقافهم عن الأعمال.. باسم سمرة ورحاب الجمل يعلنان الصلح

بعد قرار إيقافهم عن الأعمال.. باسم سمرة ورحاب الجمل يعلنان الصلح

الأمير هاري وميغان يعتزلان السوشيال ميديا رغم الـ10 ملايين متابع

الأمير هاري وميغان يعتزلان السوشيال ميديا رغم الـ10 ملايين متابع

شاهد: تامر حسني يلبي طلب غريب لإحدى معجباته

شاهد: تامر حسني يلبي طلب غريب لإحدى معجباته

شاهد: بعد 5 سنوات من الحرمان.. سوزان نجم الدين تلتقي بأولادها

شاهد: بعد 5 سنوات من الحرمان.. سوزان نجم الدين تلتقي بأولادها

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

شاهد: حسين الجسمي &#34;لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية&#34;

شاهد: حسين الجسمي "لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية"

عربي

قناة لبنانية: سعد الحريري وسيط بين تركيا والسعودية بتكليف عربي

قناة لبنانية: سعد الحريري وسيط بين تركيا والسعودية بتكليف عربي

مصر تُسجل 961 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تُسجل 961 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب يُسجل تراجعاً كبيراً بإصابات ووفيات (كورونا)

المغرب يُسجل تراجعاً كبيراً بإصابات ووفيات (كورونا)

استئناف رحلات الطيران بين مصر وقطر

استئناف رحلات الطيران بين مصر وقطر