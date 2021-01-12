قناة لبنانية: سعد الحريري وسيط بين تركيا والسعودية بتكليف عربي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام لبنانية: إن زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى تركيا، جاءت بتكليف عربي لفتح أبواب الوساطة بين أنقرة والرياض.



وقالت قناة (الجديد): إن "مهمة الحريري في تركيا كانت بتكليف عربي، وهو توجه إلى هناك بمهمة سرية تتعلق بفتح أبواب الوساطة بين تركيا والسعودية وبموافقة إماراتية".



وكان أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والحريري، محادثات ثنائية في اسطنبول يوم الجمعة الماضي، حيث بحثا التطورات الإقليمية و"التحديات المتعددة".



وذكرت الرئاسة التركية، أن أردوغان عقد لقاء مع الحريري في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، فضلا عن التعاون في القضايا الإقليمية.