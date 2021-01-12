مصر تُسجل 961 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، 961 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، مقارنة مع 993 إصابة و55 وفاة يوم الأحد.



ووفق موقع (اليوم السابع) قال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة: إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى الاثنين، هو 150753 حالة من ضمنهم 119212 حالة تم شفاؤها، و8249 حالة وفاة".