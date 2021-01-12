المغرب يُسجل تراجعاً كبيراً بإصابات ووفيات (كورونا)

يناير 34.



رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الصحة المغربية، 456 إصابة و24 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في تراجع لافت لكلا المؤشرين.ووفق (وكالة أنباء المغرب العربي) فقد أفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 456، لتصل إلى مستوى 452988 حالة منذ رصد التفشي في 2 آذار/ مارس الماضي، بينها 19215 نشطة.وتوضح هذه الحصيلة، تراجعاً كبيراً في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في البلاد، بعد أن بلغ يوم 8 كانون الثاني/ يناير 1543 حالة، وفي 9 كانون الثاني/ يناير 1416، وفي 10 كانون الثاني/ يناير 895.وأضافت الوزارة، أنها رصدت 24 وفاة جديدة جراء المرض خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 7767 بنسبة فتك، عند مستوى 1.7%.ويمثل هذا العدد انخفاضاً لمؤشر الوفيات جراء عدوى فيروس (كورونا) في المملكة، بعد أن بلغ يوم 8 كانون الثاني/ يناير 40 حالة، وفي 9 كانون الثاني/ يناير 24، وفي 10 كانون الثاني/