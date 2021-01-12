استئناف رحلات الطيران بين مصر وقطر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مصر استئناف رحلات شركتي مصر للطيران، والخطوط القطرية بين البلدين.



ووفق صحيفة (اليوم السابع)، فقد قال المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني: إن مصر رفعت رسمياً اليوم الثلاثاء، الحظر الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر.



وأضاف نوير، أن القرار يعطي الحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية، وأيضاً شركات الطيران القطري، باستئناف الحركة الجوية، وإرسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطري؛ للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدني المصري، بإنهاء الحظر الجوي المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي، وموافقة سلطة الطيران المدني المصرية على الطلبات المقدمة من السلطات القطرية للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية، فجر اليوم ، بحسب بوابة الاهرام.



ولفت إلى تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية، اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء.