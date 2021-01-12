مناشدة عاجلة من مواطنة الى أهل الخير والمسؤولين













رام الله - دنيا الوطنانا المواطنة عبير عطورة أبو شماس، متزوجة وأبلغ من العمر (26 عاما)، ولدي من الابناء ثلاثة أبناء، ووضعي المادي صعب جداً، وزوجي لا يعمل ولا دخل لنا، وأسكن في بيت لا يصلح للسكن الأدمي من (زينقو) حيث اننا نعاني من مياه الامطار، وهذا ما سبب لمرض أبنائي.أعاني من العديد من الامراض، اهمها مرض الذئبة الحمراء، ومضاعافات شديدة، ومشاكل في الأوعية والشرايين، بالاضافة الى مرض السكر والضغط، حيث أحتاج الى العديد من الادوية، ولا استطيع توفيرها.أناشد المسؤولين والجهات المعنية، وأهل الخير، بتوفير ما يلزم من احتياجات لترميم البيت، حتى أستطيع رعاية أبنائي وأحميهم من مياه الامطار، وتوفير الأدوية اللازمة لعلاجي من الامراض.للتواصل مع المواطنة: 0592893148