منها التزامات منظمة التحرير.. لجنة الانتخابات تكشف عن تعديلات أجراها الرئيس على قانون الانتخابات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

كشف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، اليوم الثلاثاء، عن أبرز التعديلات، التي أجرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على قانون الانتخابات الفلسطينية.



وقال كحيل للإذاعة الرسمية: "إن الرئيس عباس، سيجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات، يوم الجمعة المقبل، للاتفاق على المراسيم الرئاسية الخاصة بالانتخابات"، مُشيراً إلى أنّ التعديلات التي أجراها على قانون الانتخابات، وقد تناولت محاور مختلفة، ستكون متاحة للكل الفلسطيني خلال 48 ساعة.



وأوضح، أنّ التعديلات التي أُجريت على قانون الانتخابات، ألغت اشتراطاً سياسياً كان المترشح يتقدم به، يلتزم بموجبه بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية.



وأضاف كحيل: "أنّ التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات الفلسطينية، شملت رفع مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية أي زيادة الكوتة النسائية من 20% اإى 26%".



واختتم كحيل، حديثه قائلاً: "إنّ تلك التعديلات، تم إقرارها حتى لا يكون هناك طعن على إجراء العملية الانتخابية".