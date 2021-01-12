شؤون فلسطينية

منها التزامات منظمة التحرير.. لجنة الانتخابات تكشف عن تعديلات أجراها الرئيس على قانون الانتخابات

منها التزامات منظمة التحرير.. لجنة الانتخابات تكشف عن تعديلات أجراها الرئيس على قانون الانتخابات
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
كشف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، اليوم الثلاثاء، عن أبرز التعديلات، التي أجرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على قانون الانتخابات الفلسطينية.

وقال كحيل للإذاعة الرسمية: "إن الرئيس عباس، سيجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات، يوم الجمعة المقبل، للاتفاق على المراسيم الرئاسية الخاصة بالانتخابات"، مُشيراً إلى أنّ التعديلات التي أجراها على قانون الانتخابات، وقد تناولت محاور مختلفة، ستكون متاحة للكل الفلسطيني خلال 48 ساعة.

وأوضح، أنّ التعديلات التي أُجريت على قانون الانتخابات، ألغت اشتراطاً سياسياً كان المترشح يتقدم به، يلتزم بموجبه بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف كحيل: "أنّ التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات الفلسطينية، شملت رفع مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية أي زيادة الكوتة النسائية من 20% اإى 26%".

واختتم  كحيل، حديثه قائلاً: "إنّ تلك التعديلات، تم إقرارها حتى لا يكون هناك طعن على إجراء العملية الانتخابية".

أخبار ذات صلة

مناشدة عاجلة من مواطنة الى أهل الخير والمسؤولين

مناشدة عاجلة من مواطنة الى أهل الخير والمسؤولين

قلقيلية: تجديد تعليق الدوام بدائرة أملاك الحكومة والمساحة ومديرية الطابو بسبب (كورونا)

قلقيلية: تجديد تعليق الدوام بدائرة أملاك الحكومة والمساحة ومديرية الطابو بسبب (كورونا)

طالع أسعار الذهب في فلسطين

طالع أسعار الذهب في فلسطين

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

وصول قافلة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

وصول قافلة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و413 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و413 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة: غدًا سيتم دراسة الحالة الوبائية في فلسطين وسيتبعها قرارات جديدة

الصحة: غدًا سيتم دراسة الحالة الوبائية في فلسطين وسيتبعها قرارات جديدة

الاحتلال يستولي على منشأة زراعية في تقوع شرق بيت لحم

الاحتلال يستولي على منشأة زراعية في تقوع شرق بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة من مواطنة الى أهل الخير والمسؤولين

مناشدة عاجلة من مواطنة الى أهل الخير والمسؤولين

قلقيلية: تجديد تعليق الدوام بدائرة أملاك الحكومة والمساحة ومديرية الطابو بسبب (كورونا)

قلقيلية: تجديد تعليق الدوام بدائرة أملاك الحكومة والمساحة ومديرية الطابو بسبب (كورونا)

طالع أسعار الذهب في فلسطين

طالع أسعار الذهب في فلسطين

وصول قافلة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

وصول قافلة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

الاحتلال يستولي على منشأة زراعية في تقوع شرق بيت لحم

الاحتلال يستولي على منشأة زراعية في تقوع شرق بيت لحم

بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

قوات الاحتلال تداهم بلدة بيت أمر

قوات الاحتلال تداهم بلدة بيت أمر

البرغوثي: انطلاق حملة عالمية ضد &#34;طب الأبرتهايد&#34; لتوفير اللقاحات للفلسطينيين

البرغوثي: انطلاق حملة عالمية ضد "طب الأبرتهايد" لتوفير اللقاحات للفلسطينيين

منوعات

لأول مرة.. أبطال مسلسل &#34;لن أعيش في جلباب أبي&#34; يكشفون عن أجورهم

لأول مرة.. أبطال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" يكشفون عن أجورهم

شاهد: مها أحمد تثير التساؤلات بآخر إطلالة لها

شاهد: مها أحمد تثير التساؤلات بآخر إطلالة لها

بعد قرار إيقافهم عن الأعمال.. باسم سمرة ورحاب الجمل يعلنان الصلح

بعد قرار إيقافهم عن الأعمال.. باسم سمرة ورحاب الجمل يعلنان الصلح

الأمير هاري وميغان يعتزلان السوشيال ميديا رغم الـ10 ملايين متابع

الأمير هاري وميغان يعتزلان السوشيال ميديا رغم الـ10 ملايين متابع

شاهد: تامر حسني يلبي طلب غريب لإحدى معجباته

شاهد: تامر حسني يلبي طلب غريب لإحدى معجباته

شاهد: بعد 5 سنوات من الحرمان.. سوزان نجم الدين تلتقي بأولادها

شاهد: بعد 5 سنوات من الحرمان.. سوزان نجم الدين تلتقي بأولادها

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

شاهد: حسين الجسمي &#34;لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية&#34;

شاهد: حسين الجسمي "لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية"

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

عربي

قطر: مستعدون للوساطة من أجل تسوية التوتر بين السعودية وتركيا

قطر: مستعدون للوساطة من أجل تسوية التوتر بين السعودية وتركيا

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير حال المنطقة بأسرها للأفضل

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير حال المنطقة بأسرها للأفضل

الأردن: 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشٍ كبير لفيروس (كورونا) بالبلاد

لبنان: إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشٍ كبير لفيروس (كورونا) بالبلاد