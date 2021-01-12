قلقيلية: تجديد تعليق الدوام بدائرة أملاك الحكومة والمساحة ومديرية الطابو بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، تعليق الدوام لثلاثة أيام، بسبب فيروس (كورونا).



وذكرت المحافظة، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء، يأتي بعد الرجوع إلى وزارة الصحة، حيث تقرر تمديد إغلاق المؤسستين المذكورتين سابقاً، لمدة 3 أيام أخرى، تبدأ من اليوم، بعد ظهور عدد من الإصابات الجديدة، وذلك لضمان سلامة المراجعين.



وكانت المديرية، قد أعلنت أمس، تعليق الدوام فيها لمدة 24 ساعة.