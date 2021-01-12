وصول قافلة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

وصلت صباح اليوم الثلاثاء، قافلة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمال القطاع.



وأفادت إدارة الإعلام في (معبر بيت حانون) في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، بأنّ القافلة، مكوّنة من 8 شاحنات محمّلة بالمعدات الطبيّة والغذائية، للمستشفى الميداني الأردني بقطاع غزة.