الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و413 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات وفاة، و413 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 1892 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 711 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين، بلغ 46087 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 7603 حالات.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 38031 حالة، وإجمالي الوفيات 453 حالة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 211 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 112 حالة.