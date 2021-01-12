الصحة: غدًا سيتم دراسة الحالة الوبائية في فلسطين وسيتبعها قرارات جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مسؤول ملف (كورونا) في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، أن الحالة الوبائية في فلسطين في انخفاض خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى وجود استجابة من قبل الكثير من المواطنين، وعدم استجابة في بعض محافظات الوطن.



وأوضح الشخرة، أن هناك اجتماعاً للجنة الوبائيات مساء غد الأربعاء، لدراسة الحالة الوبائية في فلسطين من كافة المحافظات والمستشفيات والمديريات برئاسة وزيرة الصحة، ومن ثم تصدر قرارات عنها، لرفع توصيات إلى رئيس الوزراء.



وذكر لإذاعة (صوت فلسطين) أن الانخفاض في عدد الحالات المصابة، يأتي استجابة لحالة الطوارئ في فلسطين والإغلاقات التي تم عملها خلال الفترة الماضية.



وقال: "هناك عزوف كامل في بعض القرى والمناطق، لكن بشكل أساسي، نفتخر أننا وصلنا إلى هذه الأرقام في كل الظروف الصعبة التي نعيش فيها، والنسبة المئوية وصلت من 12-15% في الضفة وهذا جيد، أما في غزة وصلنا إلى 20% وهذا يعتمد على وعي واستجابة المواطن".



وفيما يتعلق باللقاحات، أشار الشخرة إلى أن الكميات التي ستوفر ستكفي لكافة الشعب الفلسطيني، ولكن الأوليات الأولى للطواقم الطبية وكبار السن، مضيفاً: "الطعومات ستكفي كافة الفلسطينيين بشكل متساوٍ، ولكن بشكل تدريجي".