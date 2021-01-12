دولي

"كورونا عالميًا": أكثر من مليون و953 ألف وفاة و91 مليوناً و328 ألف إصابة

"كورونا عالميًا": أكثر من مليون و953 ألف وفاة و91 مليوناً و328 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، بلغ أكثر من مليون و953 ألف وفاة، فيما زادت حصيلة المصابين عن 91 مليوناً و328 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 65 مليوناً و334 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين، تراجعاً طفيفاً مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة في عدد الوفيات، حيث سُجل 578 ألف و421 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 9,212 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الاثنين، أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,964 وفاة)، وألمانيا (663 وفاة)، وبريطانيا (529 وفاة)، والمكسيك (502 وفاة)، البرازيل (477 وفاة)، حيث تقدمت كل من ألمانيا وبريطانيا على حساب المكسيك، فيما عادت البرازيل الى القائمة الخماسية على حساب روسيا التي تراجعت الى المستوى السابع عالميا.

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس، أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (214,683 إصابة)، وبريطانيا (46,169 إصابة)، والبرازيل (28,043 إصابة)، واسبانيا (24,631 إصابة)، وروسيا (23,315 إصابة)، حيث تقدمت اسبانيا على حساب روسيا، فيما عادت إيطاليا للخروج من قائمة الدول الخمس عالميا لتتراجع الى المستوى الثامن.

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (385,249 وفاة)، والبرازيل (203,617 وفاة)، والهند (151,364 وفاة)، والمكسيك (134,368 وفيات)، وبريطانيا (81,960 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا التي تخطت اليوم حاجز ال23 مليون إصابة اجمالية بواقع (23,143,197 إصابة)، والهند (10,479,913 إصابة)، والبرازيل (8,133,833 إصابة)، وروسيا (3,425,269 إصابات)، وبريطانيا (3,118,518 إصابة).

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