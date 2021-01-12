الاحتلال يستولي على منشأة زراعية في تقوع شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، على منشأة زراعية في بلدة تقوع شرق بيت لحم.



وأفاد مدير بلدية بيت لحم، تيسير أبو مفرح، ومدير مكتب هيئة مقاومة الجدار في بيت لحم، حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال، استولت على منشأة زراعية لبيع الورد والأشتال الزراعية، مملوكة للمواطنين إبراهيم داود سليمان، وسليم حمدان، بعد أن تم تفكيكها، رغم وجود ترخيص فيها.



يذكر، أن بلدة تقوع، تتعرض منذ فترة لانتهاكات يومية من قبل الاحتلال، تمثل بالاقتحامات ومداهمة المنازل والاعتقالات، وإغلاق مداخلها.