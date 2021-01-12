دولي

غانتس يغازل لابيد: يمكننا الوحدة مجددًا وأن تكون رئيسًا للوزراء

غانتس يغازل لابيد: يمكننا الوحدة مجددًا وأن تكون رئيسًا للوزراء
رام الله - دنيا الوطن
جدد بيني غانتس، زعيم حزب (أزرق- أبيض)، اليوم الثلاثاء، مغازلته لرئيس حزب (هناك مستقبل) يائير لابيد، بالدعوة مجددًا لشراكة جديدة بينهما، بعد أن فك الأخير الشراكة مع غانتس بسبب انضمامه لحكومة ائتلافية مع بنيامين نتنياهو، زعيم (ليكود) عقب الانتخابات الأخيرة.

وقال غانتس لإذاعة (كان)، إن لابيد يستحق أن يكون رئيسًا للوزراء، مشيرًا إلى أن هناك هدفًا مشتركًا بينهما حاليًا، ولذلك يمكن العمل معًا سويًا، والتوصل إلى اتفاق متبادل مرة أخرى.

وأشار غانتس إلى أنه لا يهتم ليكون في المركز الأول، قائلًا: "لن أخدع نفسي بأنني سأكون رئيسًا للوزراء بعد الانتخابات المقبلة، وليس بالضرورة أن أكون في المركز الأول".

ورد حزب لابيد على تلك التصريحات، بالتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة، وإسقاط نتنياهو.

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