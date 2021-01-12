شؤون فلسطينية

بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عدداً من الشبان خلال عمليات دهم واقتحام في مناطقة متفرقة بالضفة الغربية، فيما واصل مستوطنون من عمليات العربدة في محيط نابلس.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أمير أحمد عامر زكارنة، بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة قباطية جنوب جنين.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون شرقي طوباس، وكثّفت من تواجدها بحي مسجد المحاميد- الرفيد بالبلدة، واعتقلت الأسير المحرر عثمان أحمد بني عودة، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، علماً أن الاحتلال اعتقل شقيقه قبل يومين.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، المهندس محمد وصفي الجلاد (54 عاماً)، والمواطن عبد الفتاح عازم سعيد القدومي (52 عاماً) وهما من مدينة طولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حذيفة صالح قاسم أبو سريس (22 عاماً) من مخيم نور شمس شرق طولكرم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة جيوس شرق قلقيلية، وأطلقت وابلاً من قنابل الصوت والغاز السام قرب مدخل البلدة الشرقي.

وفي نابلس، داهمت آليات الاحتلال، بلدة مادما جنوب نابلس، ونصبت حاجزاً عسكرياً على مدخلها أعاقت دخول وخروج المواطنين من البلدة.

وفي سياق متصل، واصلت مجموعات استيطانية أعمال العربدة والاعتداء على المركبات الفلسطينية المارة بحاجز حوارة جنوبي نابلس.

وفي رام الله، داهمت قوات الاحتلال، بلدة بيرزيت، واعتقلت الشاب عمرو بعيرات، بعد اقتحام منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال، بلدة بيت أمر شمال الخليل، وانتشرت آلياتها في شوارع البلدة.

وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة يومياً، حملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة، ويتخللها إرهاب المواطنين بينهم النساء والأطفال، واعتقال مواطنين والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

أخبار ذات صلة

مناشدة عاجلة من مواطنة الى أهل الخير والمسؤولين

مناشدة عاجلة من مواطنة الى أهل الخير والمسؤولين

منها التزامات منظمة التحرير.. لجنة الانتخابات تكشف عن تعديلات أجراها الرئيس على قانون الانتخابات

منها التزامات منظمة التحرير.. لجنة الانتخابات تكشف عن تعديلات أجراها الرئيس على قانون الانتخابات

قلقيلية: تجديد تعليق الدوام بدائرة أملاك الحكومة والمساحة ومديرية الطابو بسبب (كورونا)

قلقيلية: تجديد تعليق الدوام بدائرة أملاك الحكومة والمساحة ومديرية الطابو بسبب (كورونا)

طالع أسعار الذهب في فلسطين

طالع أسعار الذهب في فلسطين

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

وصول قافلة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

وصول قافلة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و413 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و413 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة: غدًا سيتم دراسة الحالة الوبائية في فلسطين وسيتبعها قرارات جديدة

الصحة: غدًا سيتم دراسة الحالة الوبائية في فلسطين وسيتبعها قرارات جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة من مواطنة الى أهل الخير والمسؤولين

مناشدة عاجلة من مواطنة الى أهل الخير والمسؤولين

قلقيلية: تجديد تعليق الدوام بدائرة أملاك الحكومة والمساحة ومديرية الطابو بسبب (كورونا)

قلقيلية: تجديد تعليق الدوام بدائرة أملاك الحكومة والمساحة ومديرية الطابو بسبب (كورونا)

طالع أسعار الذهب في فلسطين

طالع أسعار الذهب في فلسطين

وصول قافلة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

وصول قافلة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

الاحتلال يستولي على منشأة زراعية في تقوع شرق بيت لحم

الاحتلال يستولي على منشأة زراعية في تقوع شرق بيت لحم

بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

قوات الاحتلال تداهم بلدة بيت أمر

قوات الاحتلال تداهم بلدة بيت أمر

البرغوثي: انطلاق حملة عالمية ضد &#34;طب الأبرتهايد&#34; لتوفير اللقاحات للفلسطينيين

البرغوثي: انطلاق حملة عالمية ضد "طب الأبرتهايد" لتوفير اللقاحات للفلسطينيين

منوعات

لأول مرة.. أبطال مسلسل &#34;لن أعيش في جلباب أبي&#34; يكشفون عن أجورهم

لأول مرة.. أبطال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" يكشفون عن أجورهم

شاهد: مها أحمد تثير التساؤلات بآخر إطلالة لها

شاهد: مها أحمد تثير التساؤلات بآخر إطلالة لها

بعد قرار إيقافهم عن الأعمال.. باسم سمرة ورحاب الجمل يعلنان الصلح

بعد قرار إيقافهم عن الأعمال.. باسم سمرة ورحاب الجمل يعلنان الصلح

الأمير هاري وميغان يعتزلان السوشيال ميديا رغم الـ10 ملايين متابع

الأمير هاري وميغان يعتزلان السوشيال ميديا رغم الـ10 ملايين متابع

شاهد: تامر حسني يلبي طلب غريب لإحدى معجباته

شاهد: تامر حسني يلبي طلب غريب لإحدى معجباته

شاهد: بعد 5 سنوات من الحرمان.. سوزان نجم الدين تلتقي بأولادها

شاهد: بعد 5 سنوات من الحرمان.. سوزان نجم الدين تلتقي بأولادها

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

شاهد: حسين الجسمي &#34;لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية&#34;

شاهد: حسين الجسمي "لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية"

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

عربي

قطر: مستعدون للوساطة من أجل تسوية التوتر بين السعودية وتركيا

قطر: مستعدون للوساطة من أجل تسوية التوتر بين السعودية وتركيا

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير حال المنطقة بأسرها للأفضل

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير حال المنطقة بأسرها للأفضل

الأردن: 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشٍ كبير لفيروس (كورونا) بالبلاد

لبنان: إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشٍ كبير لفيروس (كورونا) بالبلاد