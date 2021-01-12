بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عدداً من الشبان خلال عمليات دهم واقتحام في مناطقة متفرقة بالضفة الغربية، فيما واصل مستوطنون من عمليات العربدة في محيط نابلس.



ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أمير أحمد عامر زكارنة، بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة قباطية جنوب جنين.



وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون شرقي طوباس، وكثّفت من تواجدها بحي مسجد المحاميد- الرفيد بالبلدة، واعتقلت الأسير المحرر عثمان أحمد بني عودة، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، علماً أن الاحتلال اعتقل شقيقه قبل يومين.



وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، المهندس محمد وصفي الجلاد (54 عاماً)، والمواطن عبد الفتاح عازم سعيد القدومي (52 عاماً) وهما من مدينة طولكرم.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حذيفة صالح قاسم أبو سريس (22 عاماً) من مخيم نور شمس شرق طولكرم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.



وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة جيوس شرق قلقيلية، وأطلقت وابلاً من قنابل الصوت والغاز السام قرب مدخل البلدة الشرقي.



وفي نابلس، داهمت آليات الاحتلال، بلدة مادما جنوب نابلس، ونصبت حاجزاً عسكرياً على مدخلها أعاقت دخول وخروج المواطنين من البلدة.



وفي سياق متصل، واصلت مجموعات استيطانية أعمال العربدة والاعتداء على المركبات الفلسطينية المارة بحاجز حوارة جنوبي نابلس.



وفي رام الله، داهمت قوات الاحتلال، بلدة بيرزيت، واعتقلت الشاب عمرو بعيرات، بعد اقتحام منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.



وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال، بلدة بيت أمر شمال الخليل، وانتشرت آلياتها في شوارع البلدة.



وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة يومياً، حملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة، ويتخللها إرهاب المواطنين بينهم النساء والأطفال، واعتقال مواطنين والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.