قوات الاحتلال تداهم بلدة بيت أمر

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفتشت عدة منازل، وسلمت أحد المواطنين بلاغاً لمقابلة المخابرات الإسرائيلية.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت منزل خليل عبد الفتاح سبع صبارنة، وفتشت المنزل ومحيطه بشكل كامل وحطمت بعض أثاثه، وسلمت الأسير المحرر أيهم خليل عبد الفتاح صبارنة (25 عاماً) بلاغاً لمراجعة مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق (عصيون).



كما فتشت منزلي عامر أبو جود، وعيسى الصليبي، وعدة مناطق وأراضٍ زراعية بمزاعم البحث عن أسلحة.